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65名已獲釋以色列被扣押人員呼籲全面停火
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2025-05-15 17:32:49
中評社北京5月15日電／據央視新聞報導，當地時間5月14日晚間，65名此前獲釋的以色列被扣押人員共同簽署一封公開信，呼籲以色列總理內塔尼亞胡推動達成加沙全面停火協議，促使以色列仍被扣押在加沙地帶的人員獲釋。
信中提到，他們相信，大多數以色列人都希望被扣押人員獲釋，即使是以以色列停止軍事行動為代價。信中說，以色列政府現在仍有真正的機會重返談判桌，他們請求相關人員不要離開談判桌，直至達成全面停火協議。
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