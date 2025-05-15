2025年服貿會將在首鋼園區舉辦

中評社北京5月15日電／據新華社報導，記者15日從北京市召開的新聞發布會獲悉，2025年服貿會舉辦地點將由國家會議中心和首鋼園區“兩址舉辦”調整為在首鋼園區“一址舉辦”，充分發揮首鋼園3平方公里區域工業遺存場景特色優勢，優化空間布局，組織服務貿易特色活動。



北京市商務局黨組成員、北京市國際服務貿易事務中心主任趙旗舟說，自本屆起，服貿會將固定於每年9月第二個星期的星期三開幕，會期5天，其中前三天為專業觀眾日，後兩天為公眾開放日。同時繼續高規格舉辦全球服務貿易峰會，2025年全球服務貿易峰會由聯合國貿發會議、商務部和北京市人民政府共同主辦，計劃於9月10日上午舉行。



記者瞭解到，2025年服貿會按照縮量提質原則統籌設置主題展和專題展。主題展邀請主賓國、主賓省、國際組織和重點國家等進行展示，澳大利亞作為今年主賓國將組建參展服貿會以來最大規模的服務貿易展團，安徽省作為主賓省將圍繞本地科技創新和服務業開放最新成果進行展示。專題展將突出服務貿易融合發展趨勢，圍繞服務貿易各領域互動性、專業性等特點優化展區布局，繼續設置電信、計算機和信息服務，金融服務，文旅服務，教育服務，體育服務，供應鏈及商務服務，工程咨詢與建築服務，健康衛生服務，環境服務等9個專題。