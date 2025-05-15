新研究揭示提升癌症免疫療法有效性關鍵因素

中評社北京5月15日電／據新華社報導，以色列理工學院近日發布公報說，該院研究人員發現一種T細胞克隆的遺傳特徵，有望用於預測癌症免疫療法的療效，為實現治療方案個體化提供新路徑。



公報說，免疫療法被認為是癌症治療領域的一場革命性突破，能夠通過激活人體免疫系統精準清除癌細胞。然而，由於患者個體差異，不同人群對免疫治療的反應存在顯著差異，這也成為該療法廣泛應用的障礙之一。研究人員長期致力於尋找可預測免疫療法療效的生物標誌物，以提升治療精準性。



在本項研究中，研究人員通過對大量癌症患者接受免疫治療後的單細胞RNA測序與T細胞受體測序數據進行薈萃分析，研究T細胞克隆的遺傳特徵及其與免疫療法成功與否之間的聯繫。T細胞是人體免疫系統中的關鍵“戰士”，能夠識別並攻擊癌細胞，還能保護身體免受病毒等外來威脅。當T細胞識別出外來威脅時，便會快速增殖，形成針對指定威脅的T細胞克隆。



研究發現，儘管對免疫療法有響應的癌症患者與無響應的患者體內均存在T細胞克隆，但在有響應的患者體內，T細胞克隆呈現出一種獨特的遺傳特徵，且免疫療法增強了其免疫活性。相比之下，在對免疫療法無響應的癌症患者中，部分T細胞克隆同時存在於腫瘤和血液中。研究人員分析認為，激活僅存在於腫瘤內部的T細胞克隆，而不是同時存在於腫瘤和血液中的T細胞克隆，是提升免疫療法治療癌症有效性的關鍵。



研究人員表示，這項研究為理解人體免疫系統在抗癌過程中的動態機制提供了重要線索。研究報告發表在新一期國際期刊《細胞基因組學》上。