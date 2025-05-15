東南亞人群基因組被破譯

中評社北京5月15日電／據新華社報導，中外團隊歷時10年，在東南亞人群基因組研究領域取得里程碑式突破。北京時間14日晚，“東南亞人群基因組計劃”首期成果發表在國際期刊《自然》上，東南亞人群的遺傳演化之謎被揭開。



論文通訊作者之一、中國科學院昆明動物研究所研究員宿兵說，東南亞是全球人類基因組研究的“最後一塊拼圖”，該地區人群擁有極高的遺傳多樣性，是全球最重要的人類演化區域之一。為瞭解開東南亞人群的遺傳密碼，由中國科學院昆明動物研究所牽頭，聯合34個國內外科研團隊，歷時10年，完成了“東南亞人群基因組計劃”一期研究。



據介紹，團隊深入東南亞雨林腹地，系統采集了涵蓋5大語系、6個國家的30多個族群樣本，成功完成了3023例全基因組深度測序，構建了目前最完整的東南亞人群全基因組測序數據集——SEA3K。



論文通訊作者之一、中國科學院昆明動物研究所研究員孔慶鵬說：“本次研究成果豐碩，不僅發布了東南亞人群全基因組測序數據，還揭示了該區域人群基因如何受到古代族群分化、混合、適應、人口規模變遷及古人類基因滲入的影響。本研究首次在東南亞人群中發現了丹尼索瓦人3次基因滲入的遺跡，重新定義了人類史前演化的地理邊界。”



值得一提的是，團隊發現了眾多東南亞人群適應熱帶環境的獨特基因突變，宿兵舉例說，“像熱帶雨林，高溫高濕，它對東南亞人群影響深遠，我們發現了這些人群身上攜帶的特殊基因突變，比如，有的突變能調控皮膚色素，以抵禦強紫外線；有的突變可以減輕雨林中的蚊蟲叮咬反應；有的突變則可以促進生成卷發，加速東南亞人群的散熱。”



據悉，目前團隊已經正式啟動“東南亞人群基因組計劃”二期工程，致力於構建覆蓋東南亞全域的萬人級高分辨率基因組圖譜。

