飛象AI通識課亮相世數會基礎教育成果展

中評社北京5月15日電／據新華社報導，5月14日，由教育部主辦的2025年世界數字教育大會在武漢召開，此次主題為“教育發展與變革：智能時代”。



教育數字化成果展成為本次數字教育大會焦點。在教學場景重構、數字素養培育的基礎教育探索上，一批高質量AI人工智能產品已經在全國校園生根發芽，特別是人工智能通識課程，生動展示了數字教育融入教育教學的實踐。



作為系統化落地的人工智能通識課程，飛象星球受邀亮相基礎教育成果展台。今年4月，教育部等九部門印發《關於加快推進教育數字化的意見》後，飛象星球積極響應政策，課程貫穿中小學全學段，在北京、重慶、雲南、內蒙等省市的1342個學校落地開展試點，已經有15萬名學生參與其中。



憑借其先行探索，飛象星球成為響應“數字革命惠及所有學習者”的推動者。據現場工作人員介紹，該通識課僅需一間普通教室、一塊大屏幕即可開展，有效降低了學校的硬件門檻。其首創的“智能雙師”教學模式，由線上經驗豐富的專業名師進行核心內容遠程講授，線下本校教師負責課堂組織與輔導，確保了即使是資源相對匱乏的偏遠地區學校，也能獲得統一、高質量的專業教學內容，推動了人工智能教育從局部試點轉向全域覆蓋，促進優質教育資源共建共享。



飛象人工智能通識課緊跟AI技術前沿，引入了DeepSeek、Manus、騰訊元寶等國內外AI工具，向學生講授生成式AI、大語言模型等技術原理。摒棄枯燥的理論灌輸，飛象人工智能通識課推行項目式學習（PBL），引導中小學生科學合理使用AI工具，是在AI時代培養學生獨立思考和創新能力的高質量解決方案。



“我們希望通過前沿的技術，研發出高精度數字化教育產品，在AI時代培養學生獨立思考和創新能力，打通教育數字化最後一公里，真正有力推動國家教育數字化戰略行動2.0”，飛象星球副總裁魯欣表示。

