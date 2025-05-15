2025年中國網絡文明大會將於合肥舉辦

中評社北京5月15日電／據新華社報導，記者從國務院新聞辦公室14日舉行的新聞發布會上獲悉，2025年中國網絡文明大會將於6月10日至11日在安徽合肥舉辦。大會以“匯聚網絡正能量 引領時代新風尚”為主題，聚焦前沿熱點，將舉辦開幕式及主論壇、14場分論壇和“科技·點亮網絡文明時空”主題活動等。



中央網信辦副主任、國家網信辦副主任楊建文在會上介紹，今年是中國網絡文明大會舉辦的第五個年頭。本屆大會針對網絡主播培育管理、智能社會發展與治理、個人信息保護等網絡文明建設領域的熱點問題和前沿話題，新增了相關分論壇，積極回應網民關切和社會關注。



“當前我國青年網民的規模已經達到5.4億，青年群體是網絡文明建設的重要力量。”楊建文說，大會突出青年網民的主體作用，在主論壇策劃發布青年網絡文明倡議，旨在引導廣大青年網民積極弘揚主旋律、傳播正能量，為共建共享網上美好精神家園貢獻青春力量。



據瞭解，與往年相比，本屆大會成果內容覆蓋更廣，主論壇將發布2025年網絡文明建設優秀案例，14場分論壇也將發布網絡文明建設領域的一系列新成果，全方位展現“十四五”期間網絡文明建設取得的積極進展。



2025年中國網絡文明大會由中央網信辦、中央精神文明建設辦公室、中共安徽省委、安徽省人民政府共同主辦。