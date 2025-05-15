中央網信辦：進一步發揮法治基礎性作用

中評社北京5月15日電／據新華社報導，5月14日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2025年中國網絡文明大會有關情況，並答記者問。中央網信辦（國家網信辦）副主任楊建文介紹，下一步，中央網信辦（國家網信辦）將進一步發揮法治在網絡文明建設中的基礎性作用，以法治方式推進互聯網發展治理，護航網絡文明建設行穩致遠。