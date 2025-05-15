中宣部、全國婦聯發布2025“最美家庭”

中評社北京5月15日電／據新華社報導，為深入學習貫徹習近平總書記關於注重家庭家教家風建設的重要論述，大力弘揚愛國愛家、相親相愛、向上向善、共建共享的社會主義家庭文明新風尚，中央宣傳部、全國婦聯向全社會發布2025年“最美家庭”。



史瑞娟、黃麗麗、白根保、秦庭群、劉發英、徐乃超、南傑次仁、吳淑明、黃義、姚克禮等10戶家庭光榮入選2025年“最美家庭”。這些家庭厚植家國情懷、弘揚傳統美德、傳承優良家風，有的無私奉獻帶動村民發展冰雪經濟，有的矢志農業科研守護大國糧倉，有的弘揚優秀傳統文化傳播文明新風，有的播撒愛心托舉學子成長成才，有的扎根祖國邊陲守護一方……他們重言傳、重身教，教知識、育品德，讓美德在家庭中生根、在親情中升華，引導家庭成員特別是下一代熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民、熱愛中華民族，在為家庭謀幸福、為他人送溫暖、為社會作貢獻的過程中提高了精神境界，成就了人生夢想。



廣大群眾紛紛表示，家是最小國，國是千萬家，家庭的命運同國家和民族的前途命運緊密相連，要以“最美家庭”為榜樣，自覺發揚光大中華民族傳統美德，建設好家庭、涵養好家教、傳承好家風，把人生理想、家庭幸福融入強國建設、民族復興的偉業之中，做新時代的追夢人。



據悉，2025年“最美家庭”發布儀式專題節目將於近期播出。