廖書蘭：東江水的一個“家”

作者拜訪西貢鄉事委員會王水生主席談談萬宜水庫是否受污染。作者供圖 西貢鄉事委員會王水生主席手指之處，就是一大沱牛屎。 作者用樹枝指出的紅圈，是一大坨乾掉的牛屎，背後即是萬宜水庫，距離很近。 作者背後是萬里水庫，手指之處，又是幾大坨牛屎。 西貢鄉事委員會王水生主席手指之處，是丟棄的塑膠瓶。 中評社香港5月15日電／文匯報15日發表作家廖書蘭文章：【書聲蘭語】東江水的一個“家”。以下為該文章內容。



香港特區政府為慶祝東江水供港60周年舉辦一系列活動。報紙、電視等媒體不斷地報導東江水，這可再次加深香港市民對東江水的認識，同時也令香港人感受到香港與內地本是江河同源、唇齒相依的關係。



東江發源於江西省，由東北向西南方向流入廣東省。上世紀六十年代初，東江水要如何輸入香港，可說是一項艱巨的水利工程。從廣東東莞的太園泵站抽取，經專用輸水管道運到深圳水庫，然後輸至香港新界上水木湖原水抽水站，全程83公里，再流經香港各水庫或水塘，之後再流入香港的千家萬戶。



在60多年前，香港嚴重水荒，如何解決缺水的問題是迫在眉睫的工作，終於1965年排除萬難，東江水開始來港，解決了香港人用水的需求，有了源源不絕的食水，也間接促使上世紀七八十年代香港經濟的起飛。



我們感謝祖國供給香港人的自來水資源，是否忽略了香港新界原居民犧牲祖屋、祖田、祠堂的土地作為儲水的水庫，甚至截斷了各個村落世世代代用於耕種的天然而成的山溪、河流用作集水區，從而導致無水灌溉農田，原居民被迫遠走他鄉到異國謀生。



香港人只記得原居民有丁屋，卻忽略了他們為香港的現代化所作出的犧牲與貢獻。例如東江水儲水量佔九成的萬宜水庫，六條村莊像長江三峽的居民一樣，故居都浸在水底。其六條村莊之一的爛泥灣村原居民李天賜區議員說，如果我們回故鄉，只能潛到水底，才可看見自己的祖屋、祠堂和祖田。



水務署表示，鼓勵香港市民走入鄉郊，近距離接觸與東江水相關的水務設施，感受東江水輸送系統的來之不易。是的，這是很好的提議，但根據西貢鄉事委員會王水生主席說：“麥理浩徑、萬宜水庫沿途沒有公廁，要行到東壩底才有一個公廁，樹林裡可見棄用的廁紙和人畜排洩物，遇到落雨天，雨水和排洩物一起流入水庫，尤其是萬宜水庫周圍山坡上，成群結隊的野牛，牠們的排洩物分量不容低估，卻也跟著雨水流入水庫，肯定污染了水源。”心急如焚的王水生主席不忍萬宜水庫被污染，於5月12日帶筆者親身到萬宜水庫視察，筆者親眼見到牛糞四處都是，還有塑膠袋、塑膠瓶、衞生紙，甚至丟棄的衞生巾，境況真是慘不忍睹，令人瞠目結舌。

