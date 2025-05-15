王毅分別會見拉美多國外長和蘇丹新任外長

中評社北京5月15日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅14日在京分別會見來華出席中拉論壇第四屆部長級會議的洪都拉斯外長雷納、玻利維亞外長索薩、墨西哥外長德拉富恩特，以及即將離任回國的蘇丹駐華大使、新任外長薩迪格。



會見雷納時，王毅表示，中方讚賞洪方重申恪守一個中國原則，支持洪方維護主權、獨立和尊嚴，願同洪方分享治國理政經驗，助力洪都拉斯探索符合自身國情、得到人民支持的發展道路，將繼續為洪民生改善、能力建設等提供力所能及幫助。



雷納表示，拉方為習近平主席在開幕式講話中提出的重要合作倡議、特別是“五大工程”深感振奮。洪方將堅定恪守一個中國原則，將兩國元首重要共識轉化為更多實實在在的成果。



會見索薩時，王毅說，中方讚賞玻方無懼外部干涉，堅定維護民族尊嚴和正當權益。祝賀玻利維亞成為金磚夥伴國，中方願同玻方加強在多邊機制中的溝通協作。雙方要繼續深化高質量共建“一帶一路”，加快商簽投資保護協定。



索薩表示，玻方堅定捍衛多邊主義和民族自決權，高度重視金磚合作，願以此為平台加強全球南方團結互助，增強發展中國家代表性和發言權。一個中國原則是玻方的堅定立場。



會見德拉富恩特時，王毅表示，中方將中墨關係放在中拉外交重要位置，願以兩國元首重要共識為指引，同墨方分享全面推進中國式現代化經驗和超大規模市場機遇。中方歡迎更多墨西哥優質產品進入中國市場，將鼓勵中方企業赴墨投資興業。