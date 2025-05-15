中國波黑建交30周年研討會在薩拉熱窩舉行

中評社北京5月15日電／據新華社報導，中國與波黑建交30周年研討會14日在薩拉熱窩波黑議會大廈隆重舉行，來自兩國的官員，波黑立法與行政機構代表，外交使節，工商界、學術界及國際組織代表等百餘人出席。



波黑議會代表院副主席、亞洲友好小組主席馬林科·查瓦拉在會上表示，中國不僅是波黑重要的政治夥伴，更是真摯的朋友。“每當自然災害或疫情襲來，中國總是第一時間向波黑伸出援手，捐贈設備、疫苗，派遣專家，用實際行動詮釋患難見真情。”



他指出，發展對華關係是波黑各族群體的共同立場，已經成為波黑全社會的共識。“期待在科技創新、綠色發展、數字經濟等領域深化兩國合作，共同書寫合作共贏的新篇章。”



中國駐波黑大使李凡在接受新華社記者採訪時表示，30年來，在兩國領導人戰略引領下，中波秉持平等相待、相互尊重、互利共贏原則發展雙邊關係，樹立了不同大小、不同歷史文化、不同社會制度國家友好相處、攜手發展的典範。



會議期間還舉行了3場專題研討，圍繞深化政治互信、“一帶一路”框架下的經貿合作、教育人文以及民間交往等議題展開深入討論。



與會各方一致表示，雙方將以建交30周年為新起點，持續深化互利合作，推動中波關係邁向更加美好的未來。