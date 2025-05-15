元朗簡約公屋陸續入夥　㓥房戶環境改善

中評社北京5月15日電／據大公報報導，政府現正推展13個“簡約公屋”項目，目標是在2027／28年度或之前，提供約3萬個單位，今年首季開始入夥。房屋局昨日表示，首個落成的“簡約公屋”、元朗攸壆路項目，今年3月起分階段入夥，第一季有83戶入夥，而截至本月初，已有超過800戶已入夥。該項目的南北兩座共有2156個單位，即現時入住率超過37%。



房屋局表示，全部13個“簡約公屋”項目的設計及建造工程已經陸續開展，當中首批位於元朗攸壆路的約2100個“簡約公屋”單位，已在今年3月底完工，並開始分階段入夥，截至5月初，超過800戶已入夥，大大改善㓥房及板間房家庭的生活環境和質素的同時，亦有助減輕他們在輪候傳統公屋期間的租金開支。



彩興路項目料6月起分段入夥



首期簡約公屋的另一項目、牛頭角前聖若瑟英文中學彩興路項目，預計於今年6月底開始分階段入夥。房屋局已完成審核第三份及正審核第四份“簡約公屋”營運及管理服務合約的標書，預計最快於本月底批出。



申請方面，首期申請涉及兩個項目共4440夥，從2024年6月至今年2月23日，共接獲約14300份申請。第二期涉及四個項目共5060夥，今年2月24日起接受申請，截至5月初共接獲約7520份申請。