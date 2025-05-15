長者醫療券灣區試點增12機構

中評社北京5月15日電／據大公報報導，香港長者對內地醫療服務的需求與日俱增，長者醫療券正逐漸擴大在內地的使用範圍。再多12間大灣區醫療機構納入“長者醫療券大灣區試點計劃”，令試點醫療機構由現時的7間增至19間，覆蓋粵港澳大灣區九個內地城市，擴展至珠海﹑佛山﹑惠州、江門和肇慶。



特區政府昨日表示，爭取在今年第四季或之前，陸續在新增試點醫療機構開展相關安排，讓更多香港長者更好使用基層醫療服務，提升健康。



本港衛生署昨日與12間內地醫療機構簽署服務協議，包括佛山市第一人民醫院、中山市中醫院、肇慶市第一人民醫院等，新增的12間醫院分布於廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、中山、江門及肇慶，連同之前香港大學深圳醫院的“一院兩點”，合資格申領醫療券的香港長者，將可以在合共21個大灣區服務點，使用醫療券支付門診醫療護理費用。



1.3萬香港長者已使用服務



醫療券計劃於2009年推出，現時資助每名年滿65歲或以上的合資格香港長者，每年2000元的醫療券金額（累積上限為8000元），讓他們在所屬社區選用最切合自己健康需要的私營基層醫療服務。



“試點計劃”自去年開通後，截至今年三月底，已有約13350名合資格長者在計劃下的醫療機構，使用醫療券支付護理服務費用，交易宗數超過24600宗，申領交易總額約3216萬元。



新試點今年內逐漸推行



衛生署署長林文健在簽署儀式上表示，感謝廣東省衛健委和相關城市的衛生部門，積極支持和協助特區政府進一步擴大“試點計劃”，為合資格香港長者提供更大便利和靈活性，以保障及滿足他們的醫療需求，同時進一步促進大灣區的醫療合作，攜手共建“健康灣區”。