應對聯邦資助暫停　哈佛校長自願減薪25%

中評社北京5月15日電／據央視新聞報導，當地時間5月14日，據美國有線電視新聞網報導，哈佛大學發言人表示，由於特朗普政府暫停了對哈佛大學約27億美元的資助，該校校長將通過減薪25%來減少部分財務影響。哈佛大學校長艾倫·邁克爾·加伯的自願減薪將在2026財年期間進行，即2025年7月1日至2026年6月30日。



據報導，加伯目前的薪酬尚未披露，但此前哈佛校長的年薪曾高達100萬美元。



另據路透社消息，哈佛大學還將撥出2.5億美元的自有資金來支持研究人員進行科研。