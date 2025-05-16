王海良語中評：賴借歐戰謀獨之心昭然若揭

上海東亞研究所所長王海良（中評社圖片） 中評社北京5月16日電（記者 海涵）賴清德日前出席所謂“歐戰勝利80周年”紀念活動並發表講話。上海東亞研究所所長王海良就此接受中評社記者採訪指出，賴清德此舉完全是投機取巧行為，其借“歐戰”謀“獨”之心昭然若揭。



今年是抗戰勝利80周年，民進黨當局卻高調舉行所謂“歐戰勝利80周年”紀念活動，且賴清德親自出席並發表講話，這在島內系首次。王海良指出，多年來，凡是看起來正面的事物，只要感覺有機可乘，島內“台獨”勢力不管三七二十一，都想與之掛鈎或主動貼上去，以在國際社會樹立正面形象，提高能見度。這已經成為其對外推展“台獨”的基本策略和手段。



“還要看到，這是民進黨當局‘脫中入北’戰略的一次蓄意行動，當然是前所未有的操作。”王海良表示，其實，賴清德當局本就不應該幹這種無中生有、撈取資本的蠢事，因為台灣與歐戰半毛錢關係都沒有。須知，賴清德所謂“北”是指西方發達國家，其中除了美國、加拿大、日本和澳大利亞，都是歐洲國家。所以，剛炮製出“脫中入北”戰略的賴清德自然不會放過這個與歐洲發達國家套近乎、拉關係的良機。王海良說，賴清德在講話中只字不提中國，甚至迴避“中華民國”或“國民政府”，卻頻頻用“台灣”代替，完全罔顧二戰中的台灣島還處在日本鐵蹄之下。據此，其借“歐戰”謀“獨”之心昭然若揭。



對於賴清德在講話中刻意強調“歐戰勝利”、忽略中華民族抗戰勝利、更迴避日本的侵略等，王海良認為，賴清德、民進黨的二戰史觀是由其“台獨”立場和“台獨”史觀決定的。面對鐵一般的反法西斯歷史事實，民進黨無法正面論述其立場，只能採取迂回戰術。賴在講話中刻意強調“歐戰勝利”實則是忽略中華民族抗戰勝利、迴避日本的侵略、淡化中美蘇在亞洲太平洋戰場戰勝日本法西斯的蓄意之舉，預示了賴清德當局在8月中旬抗戰勝利80周年時的曖昧態度。



王海良認為，在如此重大歷史問題上，賴清德弄巧成拙，暴露了短板，必引人恥笑。為他撰文的草台班子顯然缺乏功力，既不通學理，又不夠圓熟，弄了篇急就章，卻不自知笨拙可笑。賴清德渲染“歐戰”，想借題發揮，推動“脫中入北”，卻引發了島內有識之士人的聯想，那就是大搞綠色恐怖的賴清德及民進黨猶如台灣版的希特勒和納粹黨，這當然是賴清德引火燒身的結果。不料德國等駐台機構人員竟然跳出來橫加指責，為賴清德辯護，頗有希特勒碰不得的架勢。此舉立即遭到島內正義人士的痛斥，他們公開要求驅逐這些外國人。這就是歪曲歷史、不講是非者的下場。