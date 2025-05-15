中國高校多舉措加強學生健康管理

中評社香港5月15日電／“21天的集訓班，我成功減掉脂肪6.3公斤，這是對我努力堅持的最好見證。”作為大連理工大學首期體重管理特色課程學員，學生小陳開心地分享成果。



新華社報導，今年春季開學以來，大連理工大學開設了體重管理特色課，設置連續21天的短期集訓班和全學期的長訓班兩種形式，由科學鍛煉、健康飲食和心理疏導組成課程體系。



首期集訓班近日收官，33名學員總計減脂116公斤，血壓指標、心理健康狀態等也顯著優於課前狀態。學生們認為，通過這種團隊集中式專項鍛煉，既培養了良好的大學生活習慣，增強體質健康，更增進了自信。



當下，體重管理成為中國公眾熱議話題，各地高校也紛紛推出相關舉措，通過設立“減脂餐窗口”、舉辦減重比賽、開設生活方式門診等，幫助學生養成科學運動和健康飲食習慣，更好管理體重、強健身心，營造健康風尚。



獨輪車“運糧”、肩挑扁擔穿越障礙……作為全國首批健康學校建設高校，華南農業大學新學期在第二屆農耕趣味運動會現場啟動首屆“體重管理大賽”，通過建立個人健康檔案等舉措，構建全鏈條健康支持體系。



“我的BMI指數長期超重，過去總因身材焦慮逃避社交。這次參賽正是要借助科學機制和集體監督，跨出改變的第一步！”華南農業大學電子工程學院研究生師聖君說。據介紹，學校將在第二年再次測量參賽者體重，對於達到目標者給予獎勵。



四川大學校醫院開設的生活方式門診，契合了年輕群體對科學減重和健康生活方式的強烈需求，受到師生追捧。