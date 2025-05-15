中蒙俄邊境行：邊境上的“綠色長城”

中評社北京5月15日電／據新華社報導，在內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗賽罕錫力嘎查，牧民畢力格圖新購進的3台設備運轉不停，將幹稻草加工成一捆捆稻草簾。在不遠處的沙窩子上，一排排草方格向遠處延伸。牧民們將稻草簾插在沙子里，用“黃金甲”固定住了“流動沙”。



賽罕錫力嘎查緊鄰中蒙邊境線，預計今年將治理約2萬畝荒漠化土地。畢力格圖聯合5戶牧民成立了合作社，投資30多萬元購進設備，承接圍欄封育和固沙項目。



“今年4月8日開始，預計前期固沙工程45天。”畢力格圖介紹，他雇傭了54位牧民，平均每人一天收入約200元，預計今年通過項目帶動牧民每人增收近2萬元。



蘇尼特右旗地處渾善達克沙地西緣，沙區牧民4676人。長期以來，當地積極探索保護生態與改善民生如何“兩不誤”。2024年，依托“以工代賑”“投工投勞”政策，蘇尼特右旗組織沙區牧民參與治沙，通過承擔項目、租賃房屋機械設備等方式獲得收入。



去年9月，蘇尼特右旗敖倫淖爾嘎查牧民高娃將閑置牛棚改造成了生產車間，配備10台自動化草簾編織設備，至今已完成700萬米稻草簾訂單，實現淨利潤24萬元，吸納50餘名農牧民就業，帶動牧民增收105萬元。牧民烏雲其木格在加工車間打工，一年來除了勞務收入5000多元，政府還給她發放每月500元的補貼，“實現了顧家、治沙、掙錢三不誤。”



“我們將簡易防沙治沙工程交給牧民，通過以工代賑方式讓牧民參與治沙，增加牧民收入。”蘇尼特右旗林業和草原局局長任志忠介紹，今年全旗預計治沙約110萬畝，其中牧民參與治沙面積約占70%，預計向牧民支付的管護費和務工費約占工程款總額30%，全旗近2000名牧民將由此獲益。



據瞭解，錫林郭勒盟是渾善達克沙地治理的主陣地，盟內的渾善達克沙地面積為4809.5萬畝，占渾善達克沙地總面積的83%。

