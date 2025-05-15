首次降准落地！釋放長期流動性約1萬億元

中評社北京5月15日電／據新華社報導，年內首次降准15日落地。中國人民銀行近日發布消息，自5月15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。



5月7日，中國人民銀行行長潘功勝在國新辦發布會上宣布，降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1萬億元。汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率將從5%調降為0，增強這兩類機構面向汽車消費、設備更新投資的信貸供給能力。



降低法定存款準備金率，意味著商業銀行被央行依法鎖定的錢減少了，可以自由使用的錢相應增加了。“降准可降低商業銀行的負債成本，進一步加大對實體經濟支持力度。”銀河證券首席經濟學家章俊介紹，降准還將調整市場流動性結構，適當減少短期流動性工具的滾動續作，加大中長期流動性供給。



此次調整同步完善了汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金制度。



“此次全面降准與定向降准結合，發揮了貨幣政策工具總量和結構雙重功能。”清華大學經濟管理學院金融系主任朱英姿表示，經過定向調降，增強了兩類機構面向特定領域的信貸供給能力。一方面可支持汽車金融公司擴大新能源汽車等綠色金融產品供給，激活汽車消費潛力；另一方面可助力金融租賃公司提升金融服務設備更新質效，賦能產業技術升級。



除了降准，中國人民銀行此前宣布的下調政策利率0.1個百分點、下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點等措施也已於日前落地。