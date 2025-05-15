韋布望遠鏡首次確認系外恒星系統存在水冰

中評社北京5月15日電／據新華社報導，天文學家借助美國航天局的詹姆斯·韋布空間望遠鏡，在距離地球155光年的一顆年輕恒星周圍的碎片盤中，首次確認結晶水冰的存在。



這項發表於英國《自然》雜誌的研究成果證實了科學家持續數十年的猜想——其他恒星系統中確實散布著與太陽系類似的冰凍水資源。



據美國航天局14日發布的一份新聞公報，來自約翰斯·霍普金斯大學的研究人員指出，韋布望遠鏡此次在類太陽恒星HD 181327周圍的碎片盤中確認了結晶水冰的存在。此前，天文學家在太陽系的土星環、柯伊伯帶天體中也發現過結晶水冰。



碎片盤泛指恒星周圍由塵埃、冰粒和行星碰撞殘留物等組成的盤狀結構。韋布望遠鏡探測到的這顆恒星中的所有水冰均與塵埃顆粒混合，形成極小的“臟雪球”結構。觀測數據顯示，這些水冰的分布並不均勻，大部分分布在離恒星最遠、最冷的區域。



這顆系外恒星的年齡約為2300萬年，比超過46億年的太陽年輕得多。但它的質量比太陽略大，溫度也更高，其周圍形成了一個存在持續碰撞的碎片盤，結構類似太陽系早期的柯伊伯帶。



據公報介紹，水冰是年輕恒星周圍碎片盤中的重要成分，在行星形成中扮演關鍵角色，既是巨大行星的構建材料，又能通過彗星和小行星等小天體為岩石行星輸送水資源。研究團隊說，他們將繼續在銀河系內搜尋其他恒星系統碎片盤中的水冰。