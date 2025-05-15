時隔百餘年　海南發現壁虎屬新物種

中評社北京5月15日電／據新華社報導，經反復核實論證，海南省林業局15日確認，時隔百餘年，海南再次發現一個壁虎屬新物種——自然保護地壁虎。這也是首個由我國人員在海南本土發現並命名的壁虎屬物種。相關研究成果在國際動物分類學期刊《動物分類雜誌》上發表。



2024年10月，海南林業工作者周潤邦和海南省林業科學研究院工程師陳凱崢等人員，在海南熱帶雨林國家公園霸王嶺片區進行科學考察時發現了一種綠色壁虎。此後，通過系統發育分析、遺傳差異和形態比較，科研人員確認其與已知壁虎屬物種存在明顯的遺傳和形態差異，為新的壁虎屬物種。因該物種的發現地霸王嶺屬於自然保護地，故將其命名為自然保護地壁虎。



成年雄性自然保護地壁虎體長約16厘米，體重約9克，雌性體型略小。其身體背側和尾部有疣鱗，四肢光滑，趾間有蹼，整體呈深綠色。



據瞭解，海南此前分布有中國壁虎、蹼趾壁虎和海南壁虎。其中，海南壁虎於1923年由國外人員首次在海南發現和命名。自然保護地壁虎則是該地區百餘年來發現並命名的第二個壁虎屬物種。



周潤邦認為，自然保護地壁虎的發現，豐富了海南熱帶雨林的生物多樣性，完善了壁虎屬物種譜系和進化研究，也印證了我國以國家公園為主體的自然保護地體系建設的良好成效。