日媒：中國未雨綢繆壓倒了特朗普

中評社香港5月15日電／日本經濟新聞政策報導組組長桃井裕理撰文指出，特朗普政府於美國東部時間14日凌晨0點1分（北京時間下午12點1分）將對中國的追加關稅從145%下調了115%。對800美元以下的小額貨物徵收120%的關稅或每件100美元的關稅，也一併降至54%。面對中國的反制，美國並未再反擊，而是退讓了。文章內容如下：



美國對中國的追加關稅目前是10%的基礎對等關稅稅率，再加上之前以打擊非法藥品為名設定的20%，總共為30%。



特朗普於4月2日宣佈對中國徵收34%的對等關稅，中國則採取了全面抗爭的姿態而非談判解決。美國將對等關稅提高至84%、125%，中國就以相同水準回應，最終美方對中方的追加關稅達到了145%。



中國之所以強硬，是因為中國從第一次特朗普政府的貿易戰以來，歷經七年推進了相關準備，其核心是推動經濟結構轉型，打造沒有美國也能生存的經濟。



中國對美以外國家的出口額在2018年至今的六年間增加了超過1萬億美元，總出口額達到約3.6萬億美元。新增的出口額相當於中國每年對美出口額的兩倍左右。



在進口方面，自2018年以來，中國也減少了在糧食領域對美國的依賴。大豆方面，中國加快了從巴西等國家的多元化進口；在小麥方面，則支援中亞等地的生產技術開發。



在“科技自立自強”的號召下，中國還在推進產業結構轉型。這既是為了應對高端領域對華禁運的準備，也是為擺脫勞動密集型出口經濟。



中國還有時間上的勝算。如果這是場誰能忍得更久誰就贏的“膽小鬼遊戲”，即便自己受傷，只要比對手撐得久也能勝出。



其中一項關鍵考量是2026年秋的美國中期選舉這一“民主制度的最後期限”。尤其是在選舉前，美國民眾最為重視的聖誕購物季將至。每年大量小商品從中國出口，而訂單高峰期通常在6月。



若超高關稅持續下去，美國消費者可能在年底面臨“商品短缺”，屆時將清楚看到特朗普關稅政策的失敗，這是一種最壞的情況。



中國還有效利用了稀土等戰略物資。中國在稀土生產方面佔全球約70%，在冶煉環節則佔到90%。沒有稀土，美國的高科技產業和武器工業都將難以為繼。



中國所推進的“準備”的最終目標，是中國共產黨長年夙願的台灣統一。中國已明確表示，若台灣走向獨立，不排除採取軍事手段。俄烏戰爭後俄羅斯遭受的經濟制裁，進一步加劇了中國的危機意識。



擺脫對美依賴，對中國來說是帶著強烈意志推進的重要戰略。而在這面前，特朗普式的談判手法暴露了其局限性。



所謂“先發制人讓對方畏懼，然後根據社交媒體和市場反應調整策略”的威脅式手法，在面對已經做好準備、甘願承受傷害的對手時，反而適得其反。特朗普“強者”的形象受損已是事實。



雖然美國的對華追加關稅已降至30%，但對於中國的出口產業來說，負擔依舊沉重，未來談判走向也仍未可知。



儘管作為最大出口商品的電腦和智慧手機未被納入對等關稅的適用範圍，但相關工廠的海外轉移已在進行。如今躍居出口第三位的中國電商平台SHEIN（希音）和Temu等“小額貨物”相關的工廠，今後也可能面臨遷移或倒閉潮。



其引發的工人失業問題，即便只是轉型過程中暫時性的現象，也勢必侵蝕中國當前的經濟基礎。中美雙方在這場關稅戰中所付出的“面子”代價，仍未看到終點。