跨境物流業務忙　海運費勢漲價

中評社北京5月15日電／據大公報報導，受關稅政策調整影響，記者從採訪多家跨境外貿中國商家瞭解到，美國的客戶近期問價諮詢非常積極。



深圳國際物流村一家物流供應商的負責人向記者透露，與他們合作的賣家近日的發貨量都在增加，同時也收到了更多的業務諮詢。



該負責人表示，雖然具體的訂單數據還需要一些時間才能明確顯現出來，“但無疑這是一個海外市場需求積極向好的信號。”



深圳一家負責散客拼櫃的貨運代理劉女士也表示，關稅大幅下降的消息一出，許多賣家便紛紛前來詢問最新的海運價格。劉女士稱，這些賣家之前確實有運輸需求，但由於關稅問題不得不緊急暫停，積壓了不少庫存。



東莞稻草人公司主營畫框出口，該公司負責人姜明明告訴記者，一美國客戶此前找他們生產的訂單剛換成歐標包裝，先發去了客戶的英國公司，準備輾轉出口到美國，“沒想到迎來了關稅戰的緩和，簡直是白折騰了一把。”他透露，“這兩天詢盤（即客戶問價）增多，希望盡快發貨的美國客戶也增至平時的兩倍。”



姜明明透露，雖然短期內關稅下調了，但是美國客戶也擔心會出現衍生問題，比如商家都突擊下單出貨，導致海運艙位難訂，海運費漲價等問題。他表示，“大家都希望90天過後，兩國關稅能繼續維持低稅率，增進兩國百姓福祉。”