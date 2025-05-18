仇長根語中評：賴蓄意歪曲歷史是危險行為

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根（受訪者供圖） 中評社香港5月18日電（記者 盧哲）華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根15日接受中評社記者專訪時表示，賴清德在所謂“歐戰勝利80周年”紀念活動的講話是藉紀念“歐戰”為“台獨”製造輿論氛圍，凸顯其“去中國化”的政治意圖。賴清德及民進黨當局出於“台獨”本性對歷史極不尊重和蓄意歪曲，是出賣民族利益、破壞地區和平穩定的危險行為。其政治目的試圖尋求與歐洲國家的勾聯和支持幻想借助外部勢力助其實現“台獨夢”，但都是一廂情願。



近日民進黨當局舉行所謂“歐戰勝利80周年”紀念活動。賴清德在講話中刻意強調“歐戰勝利”，忽略中華民族抗戰勝利，歪曲二戰歷史。仇長根認為，事件有兩點值得關注：一是賴清德及民進黨當局藉紀念“歐戰”為“台獨”製造輿論氛圍。賴上台近一年，在“台獨”路上狂奔，極其囂張。推行“新兩國論”路線，界定大陸為“境外敵對勢力”，挑釁大陸“底線”不斷升級。賴此次講話變本加厲，企圖通過強調“歐戰”，轉移民眾對中國抗戰勝利以及台灣光復這一重要歷史事實的關注，將台灣從中國抗戰勝利的成果中剝離出來，凸顯其“去中國化”的政治意圖。



二是賴清德及民進黨當局出於“台獨”本性對歷史極不尊重和蓄意歪曲。中國在二戰中是亞洲主戰場，為世界反法西斯戰爭勝利作出巨大貢獻，賴及民進黨當局刻意忽視這一客觀事實，是對歷史真相的漠視和對中華民族抗戰犧牲烈士的極不尊重，是一種出賣民族利益、破壞地區和平穩定的危險行為。其政治目的是試圖尋求與歐洲國家的勾聯和支持，幻想借助外部勢力助其實現“台獨夢”。當然，這都是一廂情願。



仇長根表示，賴清德在講話中對二戰歷史歪曲，刻意強調“歐戰勝利”，忽略中華民族抗戰勝利，更迴避日本的侵略等，概括來說是賴又一次“數典忘祖”的卑劣行為。仇長根說，事實勝於雄辯，歷史無法抹去。包括台灣在內的全體中國人民，經過艱苦卓絕的抗戰，才贏得二戰的勝利，台灣也得以回歸祖國懷抱。賴當局迴避日本侵略，就是否定中華民族的抗戰歷史，就是背叛自己的民族為“台獨”分裂製造借口。賴企圖通過歪曲歷史，將台灣與中國的歷史聯繫切斷，試圖營造台灣是一個“獨立個體”的假象，誤導台灣民眾，尤其是年輕一代，使他們對國家和民族認同產生偏離，破壞兩岸關係和平發展。這種惡意歪曲歷史的行為，嚴重傷害了兩岸同胞的感情，加劇了兩岸的對立和緊張，阻礙了兩岸關係的正常發展，不利於台海地區的和平與穩定。現在，台行政機構官網，將占台灣人口96.2%的“漢人”改稱為“其餘人口”，真是可笑至極。



另外，賴清德在講話中再次借機炒作所謂“民主對抗威權”，並稱“台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅”，“不能坐視侵略”。仇長根表示，這些表述完全是毫無根據的虛假敘事，也是不自量力打腫臉孔充“胖子”。仇長根說，現在民進黨在島內實施“綠色恐怖”，用司法手段打擊政治對手，搜索、約談、羈押，無所不用其極。島內民怨四起，台灣哪裡還有什麼“民主自由”？賴清德還有臉自吹“台灣是世界民主的燈塔”？賴將二戰反法西斯、反侵略的正義歷史與民進黨謀求分裂國家的邪惡勾當相提並論，完全是對歷史的褻瀆和對現實的歪曲，還有臉反嗆用“民主對抗威權”“不能坐視侵略”？