安徽淮北：以案為鑒加強警示教育

中評社北京5月15日電／據中國紀檢監察報報導，近日，一場警示教育課在安徽省淮北市委黨校縣處級幹部進修班上開講。該課程以近年來本地查處的風腐一體典型案例為切入點，圍繞違反中央八項規定精神具體表現和相關黨紀法規等內容進行解讀和分析，讓學員深受教育。



淮北市紀委監委堅持把警示教育作為一體推進“三不腐”的重要舉措，聚焦“關鍵少數”、抓住重要節點，創新豐富教育形式，用好用活典型案例加強警示教育。與市委黨校聯合打造市管幹部違紀違法警示教育課堂，通過播放懺悔視頻、學員交流研討、專家紀法解析等方式，將當地典型案例轉化為鮮活教材，教育引導黨員幹部把黨紀法規銘記於心、踐之於行。



淮北市紀委監委注重發揮案件查辦綜合效應，用好辦案成果，規範留存警示教育資源，建立完善警示教育資料收集、留存機制。篩選典型案例，編印黨員幹部違紀違法典型案例選編，製作警示教育片，梳理違紀違法人員信念喪失、腐化墮落的心路歷程，深入剖析典型案例背後的共性問題和深層次原因，以案為鑒推動紀律規矩入腦入心。



淮北市紀委監委成立黨風廉政教育宣講團，採用“理論宣講＋案件剖析＋紀法解讀”三位一體宣講模式，深入市直、縣區、鄉鎮（街道）和村（社區）等開展宣講活動。同時，創新開展“點單式”宣講模式，由各單位報送“宣講需求”，市紀委監委“按需”制定宣講計劃和課程內容，宣講團根據宣講對象的工作職能、崗位性質和廉政風險等情況，分類別、分層次、分人群細化宣講內容，做到精準施教。



全市各級紀檢監察機關立足行業特點開展警示教育，著力提升警示教育針對性有效性和感染力穿透力。駐市委宣傳部紀檢監察組召開市直宣傳思想文化單位新提拔及入職幹部集體廉政談話會。相潤集團紀委推出一系列富有特色的警示教育活動，通過搭建“相廉說”平台、開設“青廉故事會”、重要節點提醒等形式，將警示教育融入日常、做在經常。

