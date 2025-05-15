港股187點　比亞迪逆市創新高

中評社香港5月15日電／港股下午跌幅擴大，恒生指數最多跌近270點，收市報23453點，跌187點，跌幅近0.8%。主板成交2002億元。



香港電台報導，各主要分類指數向下，科技指數跌近1.6%，報5297點。京東集團跌逾4%，京東健康跌逾2%，京東物流跌逾1%。另外，美團跌近3%，晶片股受壓。



內房及物管股下跌，華潤置地及龍湖集團都跌逾3%。本地地產股亦跌，新世界發展跌近3%收市。



汽車股普遍下跌，不過，比亞迪股份逆市創新高，高見431.2元，收市升幅收窄至逾1%，公司周末將公布新電池產品。