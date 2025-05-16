5月15日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月16日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5月15日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，丹麥外交大臣拉斯穆森將於5月17日至20日對中國進行正式訪問。



深圳衛視記者：中方剛發布了丹麥外交大臣拉斯穆森訪華消息。中方如何看待當前中丹關係？對此訪有何期待？



林劍：丹麥是最早承認並同新中國建交的國家之一，今年是中丹建交75周年。當前中丹關係發展良好，兩國經貿、綠色、創新合作密切。雙方均支持多邊主義和自由貿易，在氣候變化等重要議題上有廣泛共識。中方願同丹方一道，以此訪為契機，鞏固政治互信，深化務實合作，推動中丹全面戰略夥伴關係持續健康穩定發展。



新華社記者：據瞭解，第78屆世界衛生大會將於5月19日開幕，台灣方面迄今沒有收到與會邀請。請問中國政府對此有何評論？



林劍：在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。台民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。