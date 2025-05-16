外交部：中方不同意台灣地區參加世衛大會

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月16日電（記者 海涵）第78屆世界衛生大會將於5月19日開幕，台灣方面迄今沒有收到與會邀請。外交部發言人林劍15日在例行記者會上就此表示，中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。台民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。



林劍說，在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。台民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。



林劍表示，一段時間以來，民進黨當局和個別國家公然開歷史倒車，蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，企圖挑戰一個中國原則。這不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是挑戰國際正義和普遍共識，挑戰二戰後國際秩序。中方作出不同意台灣地區參加今年世衛大會的決定，得到了國際社會廣泛理解和支持。這充分說明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的格局不容挑戰、不可撼動。無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分的事實，阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。“台獨”是絕路，謀“獨”挑釁注定失敗。

