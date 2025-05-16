周小柯答中評：民進黨構建台獨史觀危害極大

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社香港5月16日電（記者 段曉魯）近日，民進黨當局舉行所謂“歐戰勝利80周年”紀念活動。對此，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社記者採訪時表示，“台獨史觀”嚴重背離了歷史事實，服務於民進黨的“台獨”主張，是造成台海局勢和島內民心動蕩不安的禍害之一。



周小柯表示，賴清德當局高調舉行所謂“歐戰勝利80周年”紀念會，一是意圖拉近與歐洲的感情和關係；二是為逢迎美國，賴清德在講話中特別引用美國前總統、時任同盟國遠征軍司令艾森豪威爾在諾曼底登陸前所寫信件內容，變相表達美國對歐戰勝利的巨大貢獻，意在拍美國的馬屁；三是蹭熱點話題，妄圖提升台灣地區的“國際能見度”。



周小柯亦表示，賴當局歪曲二戰歷史，妄圖將當局的胡作非為與二戰所捍衛的自由、民主、和平等價值相提並論，掩飾其謀“獨”害台、破壞兩岸關係和平發展大局的卑鄙行徑，以及其在島內大搞“綠色恐怖”的“納粹化”行為。賴當局刻意忽略中華民族抗戰勝利，更迴避日本的侵略，淡化日本殖民統治台灣的歷史事實，美化殖民主義行徑，向日本諂媚示好，意圖換取日本某些政客對民進黨在島內執政的支持，是典型的數典忘祖和認賊作父行為。



周小柯指出，歷史事實具有客觀性，不會因民進黨當局主觀上的抹殺和歪曲而失去其本來面目。然而，民進黨當局的抹殺和歪曲卻能限制和剝奪部分台灣民眾瞭解歷史真相的渠道和權利。為讓廣大台灣民眾認清歷史事實，兩岸有識之士應攜起手來，通過組織抗戰主題系列學術研討會、組織抗戰先烈的後代講述祖輩英勇事跡、組織兩岸同胞特別是兩岸青年共訪抗戰紀念館、博物館、遺址等活動，拓展台灣民眾認識歷史真相的渠道，堅決維護和捍衛台灣民眾對歷史真相的知情權。