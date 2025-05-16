達巍：冷戰後國際秩序終結　兩岸更加對抗

達巍認為，民進黨“背朝大陸、面向美國”只會導致兩岸進一步衝撞 環球兩岸研究會視頻 中評社華盛頓5月15日電（記者 余東暉）大陸知名國際關係學者達巍指出，冷戰後的國際秩序在過去幾年快速終結；在中國實力上升，中美關係惡化的背景下，美國在台灣問題上的作用越來越小；民進黨“背朝大陸，面向美國”不是解決方案，只會導致兩岸進一步衝撞。



兩岸和全球華人學者參與的“環球兩岸關係研究會”日前舉行線上論壇——“紅藍綠學者對話島內政情”，特別是討論台灣島內正在展開的“大罷免”帶來的影響。清華大學戰略與安全研究中心主任達巍作為紅方學者，談他對台灣政情和兩岸關係的看法。



達巍坦言，對於台灣島內的“大罷免”，大陸學界除了研究兩岸關係和台灣島內政治的學者，總體上並不太關心。除了因為這是一個比較狹窄專業的問題之外，大陸學界對於台灣島內政治的關注度在下降也是一個現實。大家傾向於認為，這就是“茶壺裡的風暴”。



達巍表示，這種現象反映出，大陸學界對於民進黨改變“台獨”路線不抱希望，對國民黨長期處於弱勢感到失望，對兩黨都沒有什麼期待。當然“大罷免”中的一些事態，包括經常扯到大陸，渲染“反共”意識形態，還是讓大陸“眉毛一抬”，感覺莫名其妙。