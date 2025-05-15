JDI宣佈募集約1500名自願離職者

中評社香港5月15日電／共同社報導，液晶面板廠商日本顯示器公司（JDI）15日宣佈，將在日本國內募集約1500名自願離職者。對象為正式員工與合同工，人數超過國內員工數的一半。鑑於經營不佳的狀況持續，公司判斷有必要從根本上實施合理化。



董事長兼首席執行官（CEO）斯科特・卡倫辭職，為經營狀況負責。生產和品質總部採購統括部長明間純將從6月1日起擔任社長兼CEO。卡倫在東京召開的記者會上表示“向員工們致歉”。



自願離職者募集時間是6月16日至8月25日。離職預定時間在7月31日以後，將支付離職金加算金和提供再就業支援。海外也將削減人手。



同時披露的2024財年（2024年4月至2025年3月）合併財報顯示，淨虧損達到782億日元（約合人民幣39億元）。公司已連續虧損11年，上財年淨虧443億日元。銷售額較上財年下滑21.4%至1880億日元。



主力的茂原工廠（千葉縣茂原市）到2026年3月將結束生產。土地和建築將移交給大股東的資產管理公司。預計2026財年的銷售額將降至800億日元，借助削減勞務費等的效果實現扭虧為盈。



JDI是2012年在原產業革新機構主導下，由日立製作所、東芝和索尼的中小型液晶面板業務合併而成。生產據點在茂原工廠關閉後，將僅剩石川工廠（石川縣川北町）。