快評：台灣外交頻受打擊　大勢已去

中評社快評／第78屆世界衛生大會將於本月19日開幕，大陸外交部發言人林劍昨天回應有關台灣方面沒有收到與會邀請的提問時強調，為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣地區參加今年世界衛生大會。



大陸外交部上述表態，一錘定音，等於宣布台灣方面今年繼續無法參加世衛大會。這將是自2017年以來，台灣方面連續第9次被世衛拒之門外。同期台灣方面無法參與的國際組織的年會，還包括國際民航大會、國際刑警組織大會，等等。



近期台灣外交頻受打擊，引起關注的還有：特朗普5月12日談及中美貿易談判成果時提到“統一與和平”；台灣兩個“邦交國”海地和聖盧西亞的代表5月13日出席在北京舉行的中拉論壇第四屆部長級會議；賴清德希望出席已故教宗方濟各喪禮、以及希望出席新教宗良十四世的就職典禮，都被拒絕。等等。



其中，特朗普突提“統一與和平”，影響尤其重大。儘管美國國務院與AIT事後都宣稱特朗普的發言只是針對美中貿易關係，但外界相信，特朗普嘴裡的“統一與和平”指的是台灣問題。特朗普是認真的，說不定此後會一提再提“統一與和平”，並以此與大陸做“大交易”。



外界觀察到，台灣外交大勢已去，在國際上寸步難行，賴當局坐困愁城，一籌莫展。在島內，賴當局繼續拚大罷免；對大陸，賴當局繼續“謀獨”對抗，惡化兩岸關係。其結果必然是輸得更徹底，進一步限縮台灣國際活動空間。