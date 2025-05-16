畫餅還是突破？特朗普宣布解除對敘制裁考量

2025年4月7日，美國總統特朗普在華盛頓白宮迎接到訪的以色列總理內塔尼亞胡。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據新華社報導，美國總統特朗普13日在沙特首都利雅得表示，他將下令解除美國對敘利亞的制裁。有分析指出，特朗普此時宣布將解除對敘制裁主要是出於拉近與沙特等海灣國家關係、尋求中東地區外交突破等考量，但美方是否能夠履行承諾以及怎樣解除制裁尚未可知。



言及“解除”制裁



正在中東地區訪問的特朗普13日在利雅得出席活動時稱，將下令解除對敘利亞的制裁，他在與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼和土耳其總統埃爾多安討論敘利亞局勢後作出了這一決定。



特朗普14日與敘利亞政權領導人艾哈邁德·沙拉在利雅得舉行會晤。根據敘利亞外交部門的聲明，會談中，沙拉對特朗普將解除對敘制裁的決定表示感謝，並感謝沙特和土耳其領導人所作努力。



特朗普還稱，美國國務卿魯比奧本周將與敘利亞外交部門負責人希巴尼舉行會晤。分析人士指出，就取消對敘制裁，美方可能會要求敘利亞在經濟或政治上對美國有所讓步。英國《泰晤士報》報導，敘方讓步可能包括給予美國在敘境內的礦產開採權等。



1979年，美國政府將敘利亞列為“支持恐怖主義的國家”，對其實施武器禁運、經濟制裁等措施。2011年敘利亞危機發生後，美國政府不斷加碼對敘制裁。2019年，特朗普在其首個任期內簽署所謂《凱撒敘利亞平民保護法案》，對敘政府官員以及向敘政府提供資金的個人和企業等施加金融等領域制裁。

