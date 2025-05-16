經貿合作為中拉經濟持續發展增添新動力

3月7日，2025拉美國家投資推介會在廣州舉辦。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據新華社報導，在不久前結束的第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）上，共有來自219個國家和地區的近29萬名境外採購商到會。其中，約4000名阿根廷買家參會，相比上一屆增長了90%。



阿根廷採購商華金·卡斯蒂略十年前便開始參加廣交會。從服裝、沙發到電子產品，他的採購清單不斷擴容。



“‘中國製造’在阿根廷等拉美地區的日常生活中使用廣泛，並且質量令人滿意。我們採購中國商品不僅能為拉美消費者帶來更加多樣化的選擇，也能為企業發展創造更多機遇和價值。”卡斯蒂略說。



廣交會也是中國與巴西經貿合作的重要平台，每屆都能吸引約6000名巴西採購商參會。“廣交會是巴西企業家們拓展業務的最大助力。”巴西Guelcos國際貿易公司首席運營官安德烈·德索薩說，過去十年間，他已幫助500多名巴西採購商來到廣交會尋找商機。



“越來越多高科技、高性價比的中國產品進入巴西市場，並得到當地消費者的認可，不僅給人們的生活帶來便利，更促進了生產力的提升。”德索薩說。



隨著電動巴士和電動車在拉美的普及，越來越多當地民眾接觸到了中國的新能源產品。拉美公交數據平台“電動巴士雷達”顯示，截至目前，拉美地區有6747輛電動巴士運行，包括比亞迪、北汽福田、宇通客車和中通客車等多個中國品牌，其中比亞迪有2738輛，占比40.58%。



中國是拉美和加勒比地區第二大貿易夥伴。中國海關總署的數據顯示，2024年，中國與拉美商品進出口總額達到5184.67億美元，同比增長6%。



中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員崔守軍表示，近年來，中拉合作不局限在貿易領域，中企到拉美建廠的趨勢愈加明顯。

