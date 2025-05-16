特朗普百日成績低迷　中國人對自己有信心

5月4日，美國總統特朗普（右）返回首都華盛頓白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據文匯網報導，日前，媒體公布特朗普上任100日以來的首份成績表，多個民調反映其支持度均不過半，創二戰後歷任美國總統的新低。特朗普能夠再創歷史重新掌權，但第二任期蜜月期好像沒開始多久，人民滿意度就清楚地表現出不及格，反映特朗普的政策動蕩政經，人民不滿。全世界都在關注中美關稅戰的下一步發展。遲遲等不到電話的特朗普，之前只能自圓其說，說中國一直想達成貿易協議。日前中美發表有關關稅的聯合聲明，雙方取得實質性的進展將大幅度暫緩關稅措施，美國現階段表現配合，反映美國需要中國貨品改善民生。



日前美國有3個訊號值得留意：



第一，美元指數自特朗普上任後持續下跌。特朗普的新關稅政策以及相關的不確定性拖累美元兌多個主要貨幣下滑；



第二，儘管近月金價有少許回吐，但整體金價走勢由2023年一直持續攀升至今，創歷史高位；



第三，美股市場受到政策以及相關的不確定性拖累，科網股的特斯拉以及英偉達的股價均被衝擊，若干市值被蒸發。



以上三訊號來自美國發起關稅戰嚴重衝擊全球貿易秩序和多邊關係。特朗普上任100日至今，美國經濟未見起色跡象，仍然表現疲弱。新關稅安排導致進出口大受影響，近乎中斷貿易，通脹飆升，不敢想象美國民眾如何接受1美元一隻雞蛋的價格，民生大受影響。中國深耕巴西大豆市場，關稅戰後不再購入美國大豆，亦衝擊美國農業。而且美股曾被拖累，以及金價以及美元匯率走勢，資本以及投資者對這個關稅戰沒有信心，因為沒有贏家。

