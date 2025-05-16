清除妨礙惠民政策落實“絆腳石”

現實中還有少數黨員幹部在執行惠民政策時，因個人政績觀偏差、利益誘惑或工作作風等原因，使得政策落實走樣變形。（圖片來源：央視網） 中評社北京5月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，天津市通報了寧河區人大常委會原黨組成員、副主任田淑敏脫離實際，弄虛作假，損害群眾利益等問題。2007年至2017年，田淑敏擔任寧河區（縣）婦聯主席期間，在負責推動婦女手工業編織工作中，背離打造惠民產業政策目標，弄虛作假、欺上瞞下。同時，為了快速形成政績，向各鄉鎮攤派不合理的新增編織業人員任務，並通過虛開發票形式，套取專項資金。其行為侵犯了群眾利益，歪曲黨和政府制定惠民政策初衷，最終受到嚴肅處理。



黨中央始終把保障和改善民生擺在突出位置，圍繞就業、教育、醫療、社保、養老、鄉村振興等重點領域，出台一系列惠民政策，旨在讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民。隨著各項惠民政策的落地見效，人民群眾生活水平不斷提高，增強了人民群眾獲得感幸福感安全感。



但我們也要看到，現實中還有少數黨員幹部在執行惠民政策時，因個人政績觀偏差、利益誘惑或工作作風等原因，使得政策落實走樣變形：有的熱衷搞形式主義，花拳綉腿只重表面功夫，忽視實際成效；有的利用職務之便優親厚友，將惠民資源向關係戶傾斜；還有的截留挪用惠民資金用於其他項目，損害群眾利益……這些行為如同“絆腳石”，橫亘在惠民政策與群眾之間，致使政策無法落地見效。



中國式現代化，民生為大。在2025年新年賀詞中，習近平總書記強調：“家事國事天下事，讓人民過上幸福生活是頭等大事。”黨員幹部要真抓實幹解民憂、紓民怨、暖民心，把惠民生的事辦實、暖民心的事辦細、順民意的事辦好，解決好人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，辦好群眾的操心事煩心事揪心事，不斷鞏固黨長期執政的群眾基礎。



我們黨向來把為民辦事、為民造福作為最重要的政績。黨員幹部要樹立正確政績觀，始終把群眾放在心中，把百姓“小事”作為大事來辦，解決群眾衣食住行、生老病死之需，甚至僻於深山的群眾買不到燈泡、肥皂之類針頭線腦的“小事”，也應積極去關心解決。堅決反對和克服不嚴不實作風，深入調查研究，增強看問題的眼力、謀事情的腦力、察民情的聽力、走基層的腳力，摸清政策落實中梗阻、找准存在的困難，憑著逢山開路、遇水架橋的闖勁和滴水穿石的韌勁，切實解決問題推動落實，把惠民政策落到群眾心坎上，讓群眾真正得實惠。



2025年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。紀檢監察機關要始終堅持以人民為中心的發展思想，持續推動全面從嚴治黨向基層延伸，深入整治民生領域的“微腐敗”和妨礙惠民政策落實的“絆腳石”，推動改革發展成果更好更公平惠及廣大人民群眾。