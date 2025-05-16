去年證監會查辦證券期貨違法案件739件

圖片來源：證監會 中評社北京5月16日電／據新華社報導，記者5月15日從中國證監會獲悉，2024年，證監會持續加大執法力度，依法從嚴查辦證券期貨違法案件739件，作出處罰決定592件、同比增長10%，處罰責任主體1327人（家）次、同比增長24%，市場禁入118人、同比增長15%；向公安機關移送涉嫌犯罪案件和線索178件，同比增長51%。



2024年，證監會在發行上市、信息披露、併購重組、退市等重點領域加大執法力度，集中力量精準打擊欺詐發行、財務造假、操縱市場等投資者最關切、最痛恨、最不能容忍的違法違規行為，切實維護資本市場秩序和投資者權益。



在嚴打欺詐發行方面，2024年，證監會對87家擬上市企業開展現場檢查或督導，嚴肅查辦5起欺詐發行案件。



在嚴懲財務造假方面，2024年，證監會通過年報審閱、現場檢查、輿情監測、投訴舉報、大數據建模分析等多元化渠道發現財務造假線索，查辦相關案件128件，重點打擊虛構業務、濫用會計政策、第三方配合造假等違法行為。



併購重組是支持上市公司注入優質資產、提升投資價值的重要工具。2024年，證監會在激發併購重組市場活力的同時，切實加強監管執法。指導交易所強化股價異動監控，精準打擊“潛伏”重組股實施內幕交易的不法行為，及時查處35起相關案件，切實維護了重組市場秩序，保障了資源配置高效公平。



在暢通退市“出口關”方面， 2024年，證監會堅持“應退盡退”原則，持續加大問題公司出清力度，全年55家上市公司退市。秉持“退市不免責”，對35家退市公司及責任人的違法違規問題一追到底。



證監會表示，將不斷提升執法能力和辦案質效，用好用足法律法規賦予的執法手段，快、准、狠打擊證券期貨違法違規，切實維護投資者合法權益，為建設高質量資本市場提供有力法治保障。