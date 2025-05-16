特首中東行，彰顯香港內聯外通優勢

圖為李家超14日在科威特出席商務午宴及致辭。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月16日電／據大公報報導，行政長官李家超5月10日起率領代表團訪問卡塔爾及科威特，昨日返回香港。代表團的商貿代表有50多人，由香港與內地的工商專業領袖組成。外訪期間，李家超分別與兩國國家元首、首相和高級官員會面，達成多項合作共識。



李家超總結訪問行程表示，是次中東之行首次邀請內地企業代表加入訪問團，成果豐碩，達成共59項合作備忘錄和協議，展現香港與內地優勢互補的協同效應。經過是次中東之行，香港與卡塔爾和科威特的關係邁上新台階，為香港帶來更多商機。\大公報記者 龔學鳴



訪問卡塔爾期間，代表團達成了35項合作備忘錄和合作協議，涵蓋經濟合作、投資、科技、法律合作，以及金融、銀行和資本市場發展等範疇，包括兩地政府簽署備忘錄，加強投資推廣方面的合作；兩地海關正討論便利兩地貨物通關與流動。



訪問科威特期間，代表團達成了24項合作備忘錄和合作協議，其中有4份是關於香港政府與科威特政府的合作，其餘的涉及企業之間的合作，涵蓋的範圍包括經貿、投資、金融服務、科技、法律、貨物通關與流動、航空、專上教育等範疇。



李家超：成功推動六方面成果



李家超14日總結在兩國的訪問行程時表示，這次率領來自香港加內地企業商貿代表團訪問卡塔爾和科威特，成果豐碩。他說，中東之行成功推動六方面成果，包括：



第一，進一步推進特區政府與卡塔爾政府和科威特政府之間的關係，建立合作共識。李家超很高興這次行程獲得兩個國家的領導人高度重視，他分別與卡塔爾和科威特的國家元首和首相會面，彼此建立了友誼和關係，亦達成了多項合作共識。

