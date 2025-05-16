全國化解問題房屋2000餘萬套

自2015年實施不動產統一登記制度以來，全國累計化解歷史遺留問題房屋2000餘萬套，涉及辦證的各類突出問題得到有效化解。（圖片來源：央視網） 中評社北京5月16日電／據中央廣播電視總台中國之聲報導，實施不動產統一登記制度以來，全國累計化解歷史遺留問題房屋2000餘萬套。如何讓“拿紅本”不再成為老百姓的揪心事？



自然資源部日前表示，自2015年實施不動產統一登記制度以來，全國累計化解歷史遺留問題房屋2000餘萬套，涉及辦證的各類突出問題得到有效化解；特別是2024年以來，全國共化解長期積壓的各類跨部門“硬骨頭”問題房屋340多萬套。



在過去的很長一段時間，一些住宅項目由於前端環節銜接不規範、監管不到位，導致登記要件缺失，無法登記辦證。這就使得很多購房者手握鑰匙卻拿不到“小紅本”，資產流轉難、上學落戶難，成了他們心里的一塊大石頭。



“小紅本”承載著“大民生”，如何讓“拿紅本”不再成為老百姓的揪心事？記者近日探訪了廣州市一個住宅小區。



2021年，廣東省廣州市市民孫女士看中了位於白雲區的一個新房項目，漂亮的樣板間讓她一見傾心。小區離女兒家只一路之隔，為了相互之間有個照應，再加上開發商承諾辦理不動產權證書，孫女士沒有多想就決定買房。沒想到，房子是住上了，可這登記辦證卻成了全家人的揪心事。



孫女士：我年初買的房，說年底可以交房。買了以後，兩三年了證都辦不下來。我就很擔心，怕辦不下來，那我們好幾百萬就“打水漂”了。



看似一本小小的不動產權證書，卻關係著千家萬戶的“安居夢”、守護著人民群眾的財產權益，更是老百姓心里最踏實的“定心丸”。白雲區不動產登記中心負責人蔡婉真解釋，正常辦理不動產權證書，需要房地產開發商首先完善土地出讓手續，備齊材料申請房屋首次登記，才能順利轉移登記、過戶到每位購房者名下。



白雲區不動產登記中心負責人 蔡婉真：這個項目主要是開發商因為企業間的經濟糾紛，沒有完善手續，沒繳齊土地出讓金，導致法定登記要件缺失，成為辦證的阻礙。涉及一些開具購房發票、繳稅等問題，也增加了辦證的難度。



企業的失信行為，不該由群眾買單。去年7月，在小區居民將問題通過社區反饋給不動產登記中心後，市區兩級自然資源部門隨即協調多部門聯動處置，僅僅兩個月不到，第一本證就發了下來。如今，辦證路徑暢通無阻，這是怎麼做到的？蔡婉真表示，“群眾無過錯即可辦證”，這是當地遵循的基本原則。