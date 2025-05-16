代表團成員：為深耕中東市場奠定堅實基礎

行政長官李家超本月11日率領來自香港與內地企業商貿代表團展開卡塔爾訪問行程。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月16日電／據大公報報導，此次訪問團成員除特區政府代表及香港工商界人士以外，還邀請了20多位來自北京、福建、廣東、湖北、江蘇、上海及浙江等地企業家加入訪問團，涵蓋金融、工商、貿易、基礎建設、創新科技、能源、運輸物流等範疇。團員們均表示今次訪問收穫滿滿，期待未來與中東深化合作。



中銀香港副董事長兼總裁孫煜對《大公報》表示，很榮幸參加特區政府的中東商貿代表團，此行有助增進對當地經濟發展的瞭解，並與各界交流經驗。他相信憑借香港國際金融中心在資本市場、金融服務的優勢，以及內聯外通的“超級聯繫人”、“超級增值人”作用，能更好地協助香港和內地企業“走出去”拓展中東等新興市場，也能為中東的機構、企業來港投資興業提供全面的服務。孫煜強調，中銀香港始終支持香港鞏固提升國際金融中心地位，未來會積極配合市場需求，促進地區間經貿合作。



內地新能源領域的代表企業、雙登股份董事長楊銳表示，此次交流成果豐碩，為企業深耕中東市場奠定了堅實基礎。通過香港特區政府搭建的優質平台，特首團隊的務實高效，助力企業與中東夥伴建立了深厚友誼，這將成為未來長期合作的重要紐帶。



與香港“深度協同” 提升出海效率



總部位於廣州的人工智能技術產品與服務企業佳都科技集團行政總裁陳嬌指出，從經香港出海到與香港“併船出海”的轉變，標誌著內地企業與香港的合作從“單向借道”升級為“深度協同”，不僅提升出海效率，更重塑國際競爭格局。



香港藝術發展局主席霍啟剛表示，過去十多年卡塔爾一直積極申辦體育盛事，因此不論是盛事經濟還是運動科研開發，香港與卡塔爾在體育產業方面都有十分大的合作空間。而卡塔爾主權基金是世界上最大主權基金之一，放眼亞洲及中國市場，香港作為國際金融中心與“一帶一路”樞紐，絕對可以做好“超級聯繫人”角色，協助中東資本“東進”，亦推動香港及內地企業“西行”。

