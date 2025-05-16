長江禁漁第五年亮出成績單

這是4月12日拍攝的即將放歸長江的中華鱘。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據人民日報報導，今年是長江十年禁漁啟動以來的第五個年頭，農業農村部日前在湖北荊州召開長江十年禁漁工作現場推進會，介紹長江禁漁取得的階段性成效。記者在湖北、安徽等地探訪發現，禁漁以來，長江得以休養生息，長江流域水生生物多樣性持續恢復。



5月，長江干支流、大型通江湖泊等重點水域迎來魚類繁殖的高峰時期。



2021年，長江十年禁漁全面啟動，今年已進入第五個年頭。最新數據顯示，2024年，長江幹流監測點單位資源量同比上升9.5%，涉漁行政案件同比下降24.7%；2021年到2024年，長江流域共監測到土著魚類344種，比禁漁前的2017年到2020年增加36種……在全流域生態保護托舉下，長江恢復人與自然和諧共生的勃勃生機。



中華鱘、長江江豚、長江鱘等旗艦物種拯救行動積極展開



一大早，湖北鄂州市楊葉鎮江豚灣，幾頭長江江豚逐浪嬉戲，不時從水中探出頭來。江畔，一場保護長江江豚的公益健康跑活動正在舉行。



“這幾年長江水質變好了，以前難得一見的‘微笑天使’，現在經常能看到。”市民李從國拿出手機，展示自己拍攝的長江江豚戲水視頻。



長江江豚等旗艦物種的生存狀況，直接反映長江的健康狀況。楊葉鎮江豚灣水流平緩、魚類豐富，是長江中下游重要的長江江豚自然栖息地之一。近日，中國科學院水生生物研究所在這裡掛牌設立“十四五”國家重點研發計劃項目課題“長江江豚自然栖息地修復示範區”，建設“江豚驛站”。



“我們將安裝全景攝像頭，便於人們從高處實時觀測長江江豚；後期還將探索生態旅遊和科普教育等模式，號召更多人來保護長江江豚。”楊葉鎮黨委書記嚴建介紹。

