中國在打擊芬太尼方面雷厲風行。圖為河北邢台中院對王某某等人走私芬太尼案件進行一審公開宣判。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據大公報報導，近年來，芬太尼濫用問題已成為全球公共衞生與安全領域的重大挑戰。作為負責任的大國，中國始終積極參與國際禁毒合作，尤其在芬太尼管控領域，中國通過“構建全球最嚴法律體系”、“新技術手段閉環監管”、“國際協作斷開非法產業鏈”等措施，建起重重防線，堪稱全球禁毒治理的典範。中國不僅沒有加重美國的吸毒情況，反而通過不斷尋求合作，為中美兩國人民謀福祉。



專家對《大公報》表示，中國用實踐證明，毒品治理需要科學精神與全球協作，而非政治化對抗，更不是美國轉嫁國內危機的工具。



2019年後未再查獲芬太尼境外走私



根據官方消息，中國認真履行聯合國《1961年麻醉品單一公約》《1971年精神藥物公約》等國際禁毒公約的締約義務，建立了完備的易製毒化學品法律體系和管理制度。2019年4月，中國成為全球第一個正式對芬太尼物質實施整類列管的國家。目前，中國已對聯合國2024年之前納入管制的芬太尼類物質前體全部完成列管，將芬太尼類藥品全部列入麻醉品管理，出口實行准許證管理。



2019年中國對芬太尼類物質整類列管後，連續3年打擊製販芬太尼類物質等新型毒品專項行動；加大對重點口岸貨物、物品以及郵政包裹的稽查力度；對芬太尼類藥品出口實行國際核查制度。2019年後，中國未再查獲向境外走私、販賣芬太尼類物質犯罪案件。



《中國的芬太尼類物質管控》白皮書表示，中國積極推進芬太尼類藥品信息化追溯體系建設，綜合利用電子標籤、物聯網、人工智能等新技術新手段，對芬太尼類藥品的生產、經營、運輸、使用、進出口各環節進行動態全程監控、閉環管理，進一步有效防範芬太尼類藥品流失。



中國不斷提升毒品分析技術能力和應用水平，在檢驗鑒定、監測預警和危害評估等領域取得了大量創新成果，為芬太尼類物質管控工作提供了有力技術保障。目前，以國家毒品實驗室為統領、5個區域分中心為支撐、省市級毒品實驗室為抓手的“1＋5＋N”毒品實驗室體系已初步建成，從技術層面為及時發現、準確鑒定、全面監測和科學管控芬太尼類物質提供了全面支撐。



白皮書提到，中國積極與世界各國和國際組織發展禁毒合作關係，在共同應對芬太尼問題等全球毒品治理新挑戰中發揮積極作用。先後與30餘個國家和國家聯盟簽訂50份政府間、部門間禁毒合作文件，與13個國家建立年度會晤機制，不斷深化與各國禁毒領域全方位信任合作。