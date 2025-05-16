貴州省黎平縣： 古朴侗寨唱出時尚新篇

燈火輝煌的貴州省黎平縣肇興侗寨街道夜景（圖片來源：新華社） 中評社北京5月16日電／據人民日報報導，習近平總書記在貴州黔東南苗族侗族自治州黎平縣肇興侗寨考察時強調，少數民族文化是中華文化不可或缺的組成部分，既要保護有形的村落、民居、特色建築風貌，傳承無形的非物質文化遺產，又要推動其創造性轉化、創新性發展，讓民族特色在利用中更加鮮亮，不斷煥發新的光彩。



肇興侗寨始建於北宋，是全國最大的侗族村寨之一，也是貴州傳統村落保護的一張名片。日前，記者深入肇興侗寨，瞭解侗寨保護利用情況，探尋傳統村落保護與發展的實踐路徑。



——編 者



傳統村落眾多，怎樣做好系統性保護？



從觀景台上俯瞰，肇興侗寨四面環山，像是一艘深藏群山的巨輪。自北宋時期起，肇興侗寨的人們世代安居於此。進入寨內，青瓦吊腳木樓疏密有致，溪流穿寨蜿蜒前行……



夜幕降臨，寨門的燈光依次點亮，裊裊炊煙中，侗寨的輪廓若隱若現。隨著擺渡車緩緩停靠寨門，肇興侗寨又迎來一批客人。一些遊客直奔信團鼓樓，在那裡，當地人身著民族服飾，手持自制琵琶，唱起一首首侗族琵琶歌。



伴著悠揚的歌聲，另一批遊客走進一家蠟染刺綉體驗店，他們以蠟刀為筆，蜂蠟為墨，在土布上小心翼翼地勾勒圖案，再浸入染缸，反復浸染，沉浸式體驗侗族蠟染技藝。

