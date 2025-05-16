中企全球化布局　無懼美霸凌

比亞迪加速走出去，即使美國市場出口受限，但歐洲、東盟及南美等市場仍有很大的增長空間。（大公報） 中評社香港5月16日電／中國強力反制迫使美國大降貿易關稅，可視為全球化發展的勝利，重擊單邊主義，維護國際貿易秩序，有利中國企業推進全球化布局。近期申請在港上市的A股公司數目顯著大增，正部署加速走向國際，無懼美國貿易霸凌。



大公報報導，美國已承受不了關稅戰帶來痛苦，除了對華取消及暫停115%貿易關稅之外，傳聞考慮對嬰兒車、汽車座椅等產品豁免進口關稅，原因九成嬰兒車來自中國生產，產品價格將會大漲，引起美國民眾不滿，可見特朗普面對頗大內部政治壓力。



值得留意的是，為了急於求成，美國與英國達成關稅協議，實際上占不到便宜，甚至是作出某程度上的讓步，協議對從英國進口汽車關稅降至10%，遠低於對加拿大、墨西哥進口汽車徵收25%關稅，這會對美國汽車產業、工人造成傷害，代表通用汽車、福特汽車的美國汽車業組織批評特朗普政府與英國達成關稅協議。同時，英國仍然維持對美國科技公司徵收數字服務稅。因此，特朗普實際上是對英國讓步。



美國大降對華貿易關稅，與自身經濟在首季陷入收縮有密切關係，可視為全球化發展的勝利，挫敗單邊主義、貿易霸凌。相反，中國外貿及經濟表現出強勁韌性，在關稅戰之下，上月以美元計價的出口增長8.1%，較3月增速放緩4.3個百分點，其中對美國出口出現雙位數的跌幅，但整體出口增幅仍然遠高於預期，主要是4月中國對東盟、歐盟、“一帶一路”國家錄得強勁出口增長，特別是對東盟出口大增20.8%，抵銷美國出口下跌21%的影響。至於4月進口微跌0.2%，表現亦遠勝預期，令4月貿易順差961億美元。總計今年首四個月，以美元計價出口上升6.4%，進口下跌5.3%。換言之，中國外貿保持平穩增長態勢，無懼美國貿易霸凌行為。



比亞迪增長吸引 力拓國際市場



其實，美國發動關稅戰，阻不了中國企業加強全球化布局。憑借產品升級及技術創新，中國產品在全球出口競爭力持續增強，有能力、有條件擴大全球市場份額。例如在新能源車技術領先全球的比亞迪，計劃加速走出去，即使美國市場出口受限，但世界市場足夠大，還有很大市場增長空間，例如歐洲、東盟及南美市場。據報比亞迪設定目標，在2030年前，全球新能源車銷售中，一半為中國以外的市場。因此，比亞迪增長故事對投資者有很大吸引力，支持股價迭創新高，昨日曾高見431.2元。



A股紛赴香港上市 部署走出去



事實上，近期內地A股申請在港上市大增，截至今年5月，合共有接近50間A股公司申請在港上市，包括寧德時代、恒瑞藥業、賽力斯、兆威機電、東鵬飲料等多間A股公司。愈來愈多內企對“A＋H”上市模式感興趣，主要透過建立多元融資平台，為持續推進國際化戰略作出部署，可以預期今年香港新股上市集資將現新的突破，發揮助力內企走出去的作用。



最新內地外貿數據令人驚喜，引證中國經濟經得起考驗，有能力應對關稅戰等外部衝擊，預期中資股繼續受到全球追捧。