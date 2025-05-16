匈牙利華人呂廣義：弘武海外　傳道守心

呂廣義（前）在教學中。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京5月16日電／據人民日報海外版報導，呂廣義17歲起學習太極拳、八卦拳和形意拳。



2008年，呂廣義赴匈牙利中醫學校任教，教授太極拳、八卦掌、內家拳等中國功夫，累計培養學生近千名。



練功習武



呂廣義出生於黑龍江哈爾濱，他從小就愛聽評書和看戲劇。《岳飛傳》《水滸傳》《楊家將》等武俠評書裡的橋段他如數家珍，電影《少林寺》更是被他反反復復地觀看，里面的一招一式都銘記於心。這些在呂廣義的心裡種下了一個武俠夢，他小學時就跟著小區裡的體育老師練習中國功夫的基本功，壓腿、跑步、劈叉。



17歲那年的“五一”假期，呂廣義在公園晨跑時看到了一群練拳的人。他們喊口號的聲音鏗鏘有力，出拳擺腿乾脆利落，這些都深深吸引著呂廣義。他在他們旁邊專心地看完了一整場晨練。呂廣義說：“那是我覺得離少年的武俠夢最近的時候。”



於是在他們練習結束之後，呂廣義主動上前自薦，表達了自己想學習中國功夫的決心。也是從這一刻開始，呂廣義正式踏上學習中國傳統功夫的道路。“正式開始學習之後我才知道，那天我碰見的師傅是哈爾濱八卦掌研究會會長雷茂發。”呂廣義說道。



雷師傅的要求很嚴格，40多種腿法不重樣。那時候沒有專業場地，呂廣義就在家門口的水泥地和馬路上練，每天回來都摔得身上青一塊紫一塊。在夏天，練得汗流浹背，汗水和傷口混在一起，太陽照射下更是火辣辣地疼，呂廣義也從沒想過放棄。“那時候紅花和白酒是家中常備的，哪里受傷了就揉一揉按一按，不知疲倦似的，一門心思就是練好這個拳法。”呂廣義說道。



經過了兩三年的歷練，呂廣義習得了一手出色的八卦掌和八卦拳。他說：“中國功夫磨煉毅力也鍛煉心智，感悟是練拳中很重要的一部分。”



在雷師傅的介紹下，呂廣義又開始跟著黃人駿師傅學習太極拳和形意拳。他說：“形意拳的學習，僅僅刻苦練習鑽研動作是沒用的，要把招式融入到你的一呼一吸之間，達到人和拳法合二為一的境地。”