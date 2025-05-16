2025百萬青年看祖國交流計劃啟動

大灣區共同家園青年公益基金“2025百萬青年看祖國交流計劃”啟動禮，圖為主禮嘉賓合影。（圖片來源：主辦方供圖） 中評社北京5月16日電／據大公文匯全媒體報導，為支持香港青少年前往內地作廣泛交流及深度融合，大灣區共同家園青年公益基金早前推出“2025百萬青年看祖國交流計劃”，共有120多個項目申請，最終審批出38個非牟利機構及交流團，共1500人受惠，總資助金額達530萬元。該計劃今日（15日）舉行啟動禮，主禮嘉賓包括中央政府駐港聯絡辦青年工作部二級巡視員張國來，民青局青年專員陳瑞緯，全國政協委員、大灣區共同家園青年公益基金副主席楊政龍，立法會旅遊界議員姚柏良等。



楊政龍致辭時表示，獲資助的項目計劃主題涵蓋人工智能、航天科技、歷史文化、人文藝術、生態環境保育、體育藝術及非遺文化等領域等，交流團足跡遍及全國13省36市，包括內蒙古的呼倫貝爾和額爾古納、海南島的文昌和三亞、青島、西安、洛陽、長沙、上海、南京、杭州、景德鎮、成都、桂林、廣州及深圳等。大灣區青年公益基金希望香港青年於內地作廣泛交往、全面交流、深度交融，進一步融入國家發展大局。



其中特色項目有香港青年聯盟舉辦的“大國重器LinkUp海南航天火箭研學團”。香港青年聯盟主席黃國生表示，團員將前往海南文昌航天發射場，近距離直擊火箭發射的震撼時刻，並會聆聽航天專家介紹國家最新航天科技發展，其後會參觀當地文旅景點、例如椰子加工廠、文昌孔廟、海口騎樓老街、島上叢林等，穿越古今，海陸空活動一應俱全。



香港青聯學生交流網絡舉辦的“香港青年內蒙古衞國戍邊研習團”，到訪俄羅斯接壤的內蒙古自治區呼倫貝爾市。香港青年聯會常務副主席蔡曜陽表示，希望藉此讓香港青年欣賞大漠草原壯麗景色、透過到訪當地博物館和企業，學習鄂溫克族非物質文化遺產太陽花製作，加深認識邊疆生活文化，國家和歐洲鄰國源遠流長的關係。