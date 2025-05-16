塞內加爾總統：願推動塞中關係取得新發展

中評社北京5月16日電／據新華社報導，塞內加爾總統法耶15日在首都達喀爾表示，感謝中方為塞經濟社會發展所作貢獻，塞方視中國為最重要戰略合作夥伴，願同中方一道，推動雙邊關係不斷取得新發展。



法耶是在塞總統府接受中國駐塞內加爾新任大使李志剛遞交國書時作出上述表示的。



李志剛表示，去年9月，中塞兩國領導人共同主持中非合作論壇北京峰會，就中塞、中非關係發展達成重要共識，中方將以此為指引，推動中塞全面戰略合作夥伴關係實現更大發展。



李志剛於4月25日抵達達喀爾履新。