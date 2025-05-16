中方呼籲國際刑事法院加強同利比亞合作

中評社北京5月16日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表孫磊15日在安理會審議國際刑事法院涉利比亞問題時發言，呼籲國際刑事法院加強同利比亞合作，國際社會向利比亞提供更多支持。



孫磊表示，中方肯定檢察官提交的報告中提及利比亞高層及民間社會等同檢察官辦公室保持溝通、推進合作。法院在推進報告所述4大領域調查過程及後續工作時，應繼續嚴格遵循《羅馬規約》補充管轄原則，秉持獨立、客觀、公正立場，充分尊重利比亞司法主權，照顧當事國的合理關切。與此同時，國際社會要加大支持利比亞加強自身司法能力建設，更好依靠本國司法機構打擊有罪不罰，實現公平正義。



孫磊說，當前利比亞政治進程仍進展緩慢，國際社會要尊重利比亞獨立、主權、領土完整和主導權，堅持“利比亞人主導、利比亞人所有”原則，支持利比亞各方開展對話協商，重建政治互信，早日建立統一國家機構。國際刑事法院開展有關工作，要有助於推進利比亞政治進程，避免製造新的矛盾和障礙。



孫磊表示，中方支持通過懲治最嚴重國際罪行，維護國際和平與安全。國際刑事法院在處理所有國際和地區熱點問題時，要平等適用國際法，避免雙重標準和例外主義。



孫磊強調，中方高度關注近日利比亞首都的黎波里爆發衝突。中方歡迎有關方宣布停火，呼籲各方保持冷靜克制，避免局勢再度升級，通過對話協商化解分歧，共同維護和平穩定大局。

