運輸署長會的士業　年內訂網約車規管建議

運輸署署長李頌恩（左二）15日與約20名的士業界代表和相關立法會議員會面。（圖片來源：政府新聞處） 中評社北京5月16日電／據大公文匯全媒體報導，運輸署署長李頌恩15日下午與約20名的士業界代表和相關立法會議員會面，就非法取酬載客活動的關注，以及規管網約車平台和提升的士服務質素等方面交換意見，重申政府有決心持續依法打擊非法“白牌車”，以及在今年內就規管網約車平台訂立立法建議。運輸及物流局代表亦有出席。



出席會面的代表包括商會、車行、的士車隊營辦商和車主等業界不同持份者。李頌恩表示，打擊非法取酬載客、規管網約車平台和改善的士服務是政府與業界的共同目標。政府明白的士業界對網約車平台和非法“白牌車”活動的關注，決心持續打擊非法取酬載客行為，以保障市民的安全和利益。



運輸署嚴正指出，任何網約車平台營運商在提供取酬載客服務時必須合法合規。警務處連月持續在各區打擊非法出租或取酬載客，對有足夠證據的個案馬上採取適當的執法行動，有關執法行動將會繼續。同時，政府正積極研究修改法例，致使確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行的車輛，即使未能確認司機身份，涉案車輛仍可被扣押，以加強對非法取酬載客行為的阻嚇力。



此外，署方已加強宣傳非法取酬載客的罰則，首次定罪最高可被判罰款10，000元及監禁6個月，涉事車輛亦會被暫時吊銷車輛牌照和扣押6個月。乘客使用非法出租汽車服務亦可能蒙受風險，當發生交通事故，提供非法出租汽車服務的車輛的第三者責任保險可能會失效。



在會上，的士業界亦就規管網約平台、車輛和司機表達意見。李頌恩表示，政府正積極檢視個人化點對點交通服務的整體供求，強調會顧及服務的可持續性，在滿足乘客就點對點服務需求的同時，確保乘客安全和服務質素。政府會全面考慮交通諮詢委員會轄下“提升個人化點對點交通服務工作小組”將提交的報告、所收集到的意見包括的士業界的意見及相關數據，在今年內訂定立法建議，敲定規管網約車平台及相關車輛和司機牌證要求的細節，以促進平台規範化運作。



李頌恩又說，欣悉的士業界代表認同必須同心協力提升的士服務質素，包括努力推動的士車隊在今年7月底前完成籌備工作並投入服務，以改善乘客出行體驗，從而提升行業的競爭力。運輸署會繼續與的士業界保持緊密溝通，達致運輸業界與出行市民共贏的共同目標。