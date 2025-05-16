中方呼籲推動落實巴勒斯坦問題“兩國方案”

中評社北京5月16日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽15日在巴勒斯坦“災難日”紀念活動上表示，中方將繼續同所有愛好和平的國家一道不懈努力，推動落實“兩國方案”，早日實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決，讓巴勒斯坦“災難日”永遠成為歷史。



耿爽當天在聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會組織的紀念活動上說，77年前，半數以上的巴勒斯坦人在阿以戰爭中被驅逐或逃離家園，巴勒斯坦人民從此踏上了爭取合法權益的艱難道路。77年後的今天，巴勒斯坦人民遭受的歷史不公不僅沒有得到糾正，反而進一步加劇。



耿爽說，加沙的戰火已延宕19個月，奪去了5.3萬多名加沙民眾的生命。以色列不斷升級對加沙的襲擊圍困，導致200萬民眾深陷前所未有的人道災難，面臨強迫遷移的威脅。約旦河西岸定居點持續擴張，定居者暴力愈演愈烈，巴勒斯坦人民的生存空間一再遭到擠壓，“兩國方案”的基礎一再遭到侵蝕。



耿爽指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，事關中東地區和平穩定和長治久安。落實“兩國方案”是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路。當前最緊迫的是立即實現加沙持久停火，緩解人道災難。以色列必須落實安理會和聯大決議，遵守國際法院臨時措施命令和咨詢意見，立即停止一切軍事進攻，停止違反國際法特別是國際人道法的行為，解除對加沙的封鎖，停止西岸的定居點活動，遏制定居者暴力。對當事方有重要影響力的大國應秉持客觀、公正立場，採取切實行動平息加沙戰火，緩解西岸緊張局勢。



耿爽強調，在巴勒斯坦問題上，中方秉持公道正義，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，支持早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦國早日成為聯合國正式會員國。中方支持埃及和阿拉伯國家共同發起的加沙恢復和重建計劃，期待法國、沙特於6月舉行的落實“兩國方案”高級別會議為落實“兩國方案”注入新的動能。

