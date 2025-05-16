習近平主席復信堅定丹麥和歐洲對華合作信心

中評社北京5月16日電／據新華社報導，近日，國家主席習近平復信中國丹麥商會負責人，勉勵中國丹麥商會及會員企業為增進中丹、中歐友好和深化互利合作作出新貢獻。這一消息發布後，在丹麥和歐洲工商界人士以及關心中歐關係發展的各界人士中引發熱烈反響。



日前，中國丹麥商會負責人以個人和商會名義致信習近平主席，祝賀中丹建交75周年，表達繼續深化對華合作的願望。“習主席在復信中就我對中國的深厚感情和丹麥在華企業對中國未來發展的信心表示讚賞，令我們備受鼓舞。”中國丹麥商會負責人、全國創始會長西蒙·利希滕貝格（中文名：李曦萌）激動地說。



“在致習近平主席的信中，我們寫道：‘希望能讓更多歐洲的商業領袖親身感受到中國政府的真誠、中國市場的潛力，以及中國人民的友善’。”1987年就到復旦大學學習漢語和中國文化、後在上海成家立業的李曦萌說，“我相信，世界上有遠見的人都將明白，選擇中國就是選擇未來。”



李曦萌說，當前保護主義、單邊主義衝擊國際經貿秩序，中國沉著應對各種局面，反應有力、成熟且著眼長遠。“我們對中國市場的信心從未動搖，反而與日俱增。我和中國丹麥商會將不斷努力，拉緊同中國交流互鑒的紐帶”。



總部設在丹麥自治領地格陵蘭島的因紐特海豹油公司創始人本特·莫滕森告訴記者，受限於較為偏遠的地理位置，公司產品此前很難走出丹麥本土。“正是中國舉辦的進博會為我們打開了市場，中方搭建的開放性平台為我們創造了與國際市場貿易暢通的新機遇，持續完善的中國營商環境也為我們加大在華投資提供了堅實底氣”。



“習主席的復信將激勵丹麥商界與中方攜手同行。”丹麥《哥本哈根郵報》首席執行官雅斯珀·斯基爾表示，他曾到中國採訪，親眼目睹中國製造業發展的日新月異。兩國以建交75周年為契機，開展形式多樣的經貿和文化交流活動，將為雙方增進互利合作釋放助力。

